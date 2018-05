EARNEWâLD

Opnieuw is een jonge zeearend geboren in de Alde Feanen, een natuurgebied van It Fryske Gea. Weidevogelcoördinator Sip Veenstra is enorm blij, want de zeearenden in de Alde Feanen hebben sowieso één jong. Al een tijd hield hij samen met een groep vrijwilligers de zeearenden in de gaten. Deze week kreeg hij het verlossende bericht. De zeearenden in zijn natuurgebied hebben gezinsuitbreiding. Het blijft nog even spannend hoeveel jongen er in het nest zitten. It Fryske Gea gunt deze roofvogels namelijk alle rust en daarom kijken zij alleen van grote afstand naar het nest. Hopelijk zien Sip of de vrijwilligers binnenkort door de telescoop of er één of twee jonkies opgroeien.