Waylon op podium Admiraliteitsdagen

Waylon, onze Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival is er ook bij in Dokkum tijdens de Admiraliteitsdagen. Hij staat op zaterdag 8 september op het hoofdpodium van het Kleindiep.

Van kleins af aan was Waylon al helemaal gek van countrymuziek. Ook soul, funk en rock zijn onderdeel van zijn brede repertoire. Bijna tien jaar geleden brak de zanger/gitarist door met de cd ‘Wicked Ways’. Dit album werd omschreven als een echte soulplaat met ‘n rock-sausje.

Ook was hij enige tijd de mannelijke wederhelft van het duo ‘The Common Linnets’ met Ilse de Lange. Het tweetal deed in 2014 mee aan het songfestival. Hier behaalden zij een zeer verdienstelijke tweede plaats. En dit jaar doet Waylon dus weer mee aan het songfestival. Nu solo met het volgens velen verrassende nummer ‘Outlaw in ‘Em’. Een bombastisch lied met toegankelijke melodie, harde uithalen, vertrouwde country-invloeden én vier ‘krumpende’ dansers.

Waylon’s nieuwste cd getiteld ‘The World Can Wait’ is zijn meest persoonlijke plaat ooit, aldus de zanger, en ook zijn vertrouwde Nashville-roots zullen er weer op te horen zijn. Hands up voor Waylon!