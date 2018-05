Poppenvoorstelling Tomke in de bibliotheken

Van 24 mei tot en met 5 juli komt Tomke naar de bibliotheken in Noord Fryslân om duizenden peuters en kleuters te trakteren op een gratis poppenkastvoorstelling. Na afloop krijgen de kinderen een Tomke-boekje mee naar huis. Tomke is een Friestalig taal- en leesbevorderingsproject voor jonge kinderen en hun opvoeders in de provincie Fryslân.

Poppenkastvoorstelling

In de Friese poppenkastvoorstelling Romke en de Snoezewoef is er een barbecue in de tuin van Kornelia. Daar zijn Tomke en al zijn vriendjes ook: Romke, Yana Yu en Kornelia. En… Snoezewoef! Maar dit vriendinnetje wil hondje Romke eigenlijk voor zichzelf houden. Niemand mag dan ook weten dat hij stiekem verliefd is op haar. Dan verdwijnen er allemaal dingen tijdens de barbecue. Zou er een dief zijn? Tomke gaat op onderzoek uit…

Gratis Tomke-boekje

In het nieuwe Friese Tomke-boekje ‘Tomke en syn freontsjes’ staan verhaaltjes over vriendschap, feest en ruzie. En waar zijn de vriendjes van Tomke? Help hem ze te vinden op de zoekplaat. Het themaboekje heeft ook leuke liedjes en opzegversjes. Het boekje is geschikt voor kinderen van 2 tot 5 jaar en is vanaf 4 juni gratis verkrijgbaar in de bibliotheken.

Tomke komt in Noordoost Friesland naar de volgende biblotheken

Woensdag 30 mei 15.30 uur Kollum

Woensdag 20 juni 13.30 uur Surhuisterveen

Donderdag 21 juni 15.30 uur Buitenpost

Donderdag 28 juni 15.30 uur De Westereen

Donderdag 5 juli 15.30 uur Dokkum

Adressen van de bibliotheken staan op www.ontdekdebieb.nl. Hier is ook informatie te vinden over meertaligheid, een Tomke-kleurplaat, Tomke-radio en nog veel meer.