Nieuwe exposities in Bezoekerscentrum Terp Hegebeintum

In 1945 werd in Oudebildtzijl Sieger Rodenhuis geboren. Hij volgde later in Zwolle een opleiding tot “meesterschilder”. In 1971 is hij afgestudeerd aan de Academie Minerva te Groningen als leraar handvaardigheid en tekenen en werkte in die hoedanigheid te Amersfoort en Steenwijk.

Van 1991 tot 1998 wonende te Hegebeintum ontwikkelde hij zijn hobby pottenbakken waar hij naast de terp een winkeltje en atelier had.

Door de belangstelling voor de familiegeschiedenis werd er veel heen en weer gereisd en daardoor maar naar Leeuwarden verhuisd. Na de pensionering werd er gestopt met potten bakken en heeft hij samen met zijn vrouw Geertje Kingma drie boeken geschreven over Friese adellijke families.

In de vitrine exposeert Sietske Dijkstra haar zelfgemaakte en eigen ontworpen sieraden. De laatste paar jaren is Sietske begonnen met het maken van sieraden van onder andere vilt, wol, kralen en knopen.

Het is blijkbaar allemaal begonnen op de MAVO en HAVO met tekenen en schilderen. Later heeft Sietske nog cursussen gevolgd zoals beeldhouwen, ruimtelijke vormgeving en creatieve handvaardigheid. Ze heeft veel met steen en klei gewerkt en plastieken gemaakt.

In tegenstelling tot een sculptuur, waarbij het kunstwerk uit een star materiaal gehakt of gesneden wordt, ontstaat een plastiek door toevoeging uit een beweeglijke dus ‘plastische’massa door modelleren en/of gieten.