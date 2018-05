Nieuw watersportsteunpunt Noordoost Fryslân

Het doel van de Stichting is het bevorderen van de Watersport en de instandhouding van een watersportbasisfaciliteit in de regio Noord Oost Frylân. Watersporters uit Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen, en met name de jeugd, worden in contact gebracht met de watersport.

Door gebrek aan basisfaciliteiten in de regio, ligplaatsen voor watersportmateriaal, opslag, toilet, kleedruimte, instructieruimte voor met name de jeugdige doelgroep van 7 t/m 16 jaar was het moeilijk om de watersport voldoende aantrekkelijk te houden. Jeugdige watersporters zijn afhankelijk van vrijwilligers, ouders voor transport voor varend materiaal. Door de aanleg van een watersportsteunpunt kunnen basisfaciliteiten worden aangeboden waardoor het deelnemen aan de watersport in de regio aangenamer en eenvoudiger wordt.

Na afronding van de bouw worden een aantal open dagen georaganiseerd om kennis te maken met de regio. De eerste lessen starten vanaf 17 mei: zeilen en stand up paddleboarding. www.watersportwereldburgum.nl