Brassband Wilhelmina druk met voorbereidingen SurventoBrass

Naast het A-korps heeft Wilhemina negen ‘gezellige jeugdleden’. De jonge muzikanten spelen samen in een jeugdkorps. Elke maandagavond delen de leden van Wilhelmina hun passie: muziek maken. Momenteel is het korps druk met de voorbereidingen op SurventoBrass. Dat levert naar eigen zeggen geweldige ideeën op.

Brassband Wilhelmina is een echt dorpskorps. De band laat zich regelmatig horen in het dorp Kollum. Zo waren de muzikanten actief tijdens Koningsdag en binnenkort volgen nog verschillende concertjes. Vaak speelt de band buiten, bijvoorbeeld tijdens een heus buitenconcert en bij een openlucht-kerkdienst.

In 2014 deed brassband Wilhelmina voor het laatst mee aan SurventoBrass. Toen behaalde de band 186 punten in de C-groep. Het programma dat Wilhelmina bij SurventoBrass zal spelen blijft nog even geheim. Wel willen de muzikanten alvast kwijt dat het een spetterend optreden wordt in een gezellige sfeer.