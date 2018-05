Voetbalmiddag SC Cambuur bij vv Zwaagwesteinde

DE WESTEREEN

Op woensdagmiddag 30 mei wordt er bij vv Zwaagweisteinde een voetbalmiddag gehouden door en in samenwerking met SC Cambuur. In een drie uur durend programma krijgen de kinderen een veld- en animatieprogramma voorgeschoteld onder leiding van officiële Cambuur jeugdtrainers en ervaren hoe het is om te trainen als een echte profvoetballer,.