Verzamelde takken voor vreugdevuur in brand gestoken

Onbekenden hebben echter in de nacht van vrijdag op zaterdag één van deze takkenbulten in brand gestoken. Naast dat de organisatie nu weer veel tijd moet steken in het maken van een nieuw vreugdevuur, is het in de brand steken van deze bult ook niet zonder risico geweest. Gelukkig was de windrichting goed afgelopen vrijdag. Bij een andere windrichting hadden de vonken op het rieten dak van de naastgelegen boerderij terecht kunnen komen. Dit met alle gevolgen van dien. De organisatie wil de persoon of personen die verantwoordelijk zijn voor deze daad oproepen om zich te melden en te helpen bij het maken van een nieuw vreugdevuur. Dit kan bij Sytze Wijbenga op tel.nr. 0683079028.