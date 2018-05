Subsidie voor bedrijfsvestiging of uitbreiding in Fryslân

REGIO

Ondernemers die hun bedrijf in Fryslân willen vestigen of Friese ondernemers die willen uitbreiden met nieuwe activiteiten, kunnen hiervoor vanaf 7 mei 2018 subsidie aanvragen. De provincie stelt hiervoor € 675.000 beschikbaar. De regeling ‘Vestiging en diversificatie’ loopt tot en met 31 december 2019 en is een vervolg op de Vestigingsregeling Fryslân uit 2015.