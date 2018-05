Sjongkoar Excentriek in MFC Het Spectrum

Burdaard

Zangkoor Excentriek is een koor, maar dan net even anders. Een zogeheten doe-koor. Ze zingen voor het publiek. Maar net zo goed tussen en met het publiek. Dit met hun brede repertoire. Zowel Fries-, Nederlands-, als Engelstalig, in verschillende stijlen. Van smartlap, volkslied tot de populaire liedjes. Dit alles onder de bezielende leiding van Atsje Lettinga.