Oude reus na tachtig jaar gerooid

Bij de Harddraversbrug en nabij de IJsherberg in Dokkum is vandaag een ruim 80-jarige kastanjeboom geveld.

Deze zogeheten reus stond prachtig in bloei maar de boom was ziek en had zwam. Veel bewoners vonden het verschrikkelijk jammer dat deze mooie boom moest worden gerooid. Veel generaties hebben deze boom zien bloeien en groeien. Ook voor de kinderen was het jaarlijks een feest bij het zoeken naar kastanjes, die deze boom altijd in grote aantallen produceerde.

Foto’s: Jan van Empel