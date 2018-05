Dokkumers in finale Fryske Grillmaster

Zaterdag 12 mei start de wedstrijd naar de eerste Fryske kampioen in grillen op een barbecue om acht uur in de ochtend op het Gemeenteplein in Heerenveen. De deelnemers zijn: Jan de Bruin en Ids-Pieter Weidenaar uit Dokkum en Huub Hamar de la Brethoniere uit Leeuwarden. Alle drie de heren hebben ruime ervaring met het bereiden van vlees, vis. Elke finalist krijgt eenzelfde stuk vlees en mag er mee doen wat hij wil, zolang ze de jury maar kunnen overtuigen van de smaak, gaarheid, presentatie, creativiteit en skills. De finalist die de meeste punten van de jury krijgt zal Fryske Grillmaster worden.