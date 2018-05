Cheque voor KiKa

Afgelopen maand vond er een KiKa-actie plaats in Dokkum. Jan Boonstra en Anna Douma hielden een huis-aan-huis pepermuntverkoop.

Zij organiseerden dit in verband met kankergeschiedenis in hun familie. Piet Boelens, ambassadeur van RunforKiKa Marathon, nam een cheque in ontvangst van 356,16 euro. Thuisgekomen bleek het bedrag nog iets hoger te zijn . Boelens kon zodoende 368,81 euro overboeken naar Kika. Met op de achtergrond de Bonifatius kapel vond de cheque-uitreiking plaats.