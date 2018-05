Beelden van Rini van Dam te gast bij Artuin

Vanaf de weg zijn er al twee beelden te zien. In de tuin komen bezoekers echter dichter op het werk. Het zijn beelden waar je omheen moet lopen, om de vormen in je op te nemen, om je te laten toespreken door de gevatte schoonheid. Dat de beelden daarbij uitnodigen om aangeraakt te worden is enkel een bevestiging van: geraakt zijn.

De beelden in natuursteen getuigen van een eindeloos geduld en een hoog ontwikkeld gevoel voor vorm. Rini bewerkt met beitel en hamer het oeroud gesteente. De vorm die in Rini's brein is ontstaan, wordt zichtbaar gemaakt. Het ruwe materiaal wordt gehouwen tot een lijnenspel en vloeiende beweging.

Rini heeft hiervoor Belgisch hardsteen en verschillende soorten marmer bewerkt.

Urenlang is er gehakt, gevijld, geschuurd en gepolijst om de vorm tot perfectie te brengen. Het is een handmatige uitoefening van geduld. Naast haar eigen opgelegde wilskracht aan het natuursteen is er de schoonheid van het materiaal zelf. Het is het natuursteen zelf dat haar eigen onvoorspelbare bijdrage levert aan het beeld. Een fossiel in Belgisch hardsteen, een ader in het marmer, een kleurnuance, een structuur. Het is schoonheid, die is blootgelegd en geabstraheerd tot vormentaal.

Rini is geen onbekende in deze prachtige omgeving van de Noordelijke Friese Wouden. Ze woonde in de jaren tachtig van de vorige eeuw in Westergeest en runde in Kollum aan de Oosterdiepswal het piepkleine winkeltje voor natuurvoeding: Lytse Pychem.

Rini van Dam exposeerde eerder onder andere in Italië en Denemarken.

Artuin is open op afspraak en op goed geluk. Goos en Hennie Dijk-Stel nodigen bezoekers van harte uit een aangename wandeling te komen maken.

Meer informatie is te vinden op www.artuin.nl en www.rinivandam.nl