Ameland maakt Arctisch Kookboekje

Op Ameland wordt gewerkt aan een Arctisch Kookboekje dat tevens een Amelands kookboekje en een reis door de tijd is. Op het Waddeneiland wordt in 2018 het jaar van walvisvaarder en commandeur Hidde Dirks Kat gevierd, een jaar vol activiteiten die tevens onder de paraplu van LF2018 vallen. Wat begon met een verhalenfestival tijdens het openingsweekend in januari wordt voortgezet met een vertelfestival, Expeditie Ameland, theater in verrassende locaties en op het wad en in tentoonstellingen.

De uitgave Arctisch Kookboekje is onderdeel van het Kat-jaar. Eerder verschenen al het herschreven dagboek van Hidde Dirks Kat, het uit het Fries vertaalde Duivelsdag op Groenland van Ype Poortinga en het boek van Cor Gransbergen dat vol herinneringen aan de walvisvaart staat en ‘Een walvis als boterham’ heet.

Het Arctisch Kookboekje kan in deze reeks worden gezien als een van de HDK2018 boeken die het festivaljaar opluisteren. Het is tevens de catalogus bij een tentoonstelling die in het Landbouw- en Juttersmuseum Swartwoude in Buren wordt vertoond. Vanaf 26 mei is die tentoonstelling, waar vrouwen door de tijd heen vertellen over hun ervaringen als vrouw van een walvisvaarder of visserman, te bezoeken. Amelander vrouwen werkten mee aan dat project, door in de huid van die vrouwen te kruipen. Het boekje is tevens aanvullend op de tentoonstelling die in het Museum Sorgdrager in Hollum is te zien. Daar kan de reis van Kat gemaakt worden aan de hand van een route door de schuur van het museum, met foto- en filmmateriaal en levende beelden van een acteur die Kat verbeeldt.

In het kookboekje staan recepten van onder meer zeehondensoep en walvisvlees, met eigentijdse vleesvangers, uiteraard. De gerechten - aan de ene kant gaat het over de leeftocht van de walvisvaarders in de 18e eeuw en aan de andere kant is te lezen over recepten en gerechten van vrouwen van toen tot nu – worden omlijst met interessante feiten. Waarom ijsberenvlees niet gezond is voor mensen, bijvoorbeeld en hoe de walvisvaarders in Groenland aan de broodnodige vitamine C kwamen. Het geheel is feestelijk geïllustreerd. Het Arctisch Kookboekje, dat in de vorm nog een verrassing in petto heeft, komt 26 mei uit.