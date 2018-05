Ternaard herdenkt de gevallenen

Na een herdenkingsmoment in de Spiker, werd de vlag halfstok gehesen bij het verzorgingshuis. Onder het luiden van de klok werd de stille tocht richting het verzetsmonument aangevangen. Bij aankomst bij het monument werd er door brassband Euphonia enkele koralen ten gehore gebracht. Na een uitleg door comitélid Pytsje de Graaf, over het monument werd namens de gemeente Dongeradeel door wethouder Pieter Braaksma een krans gelegd, gevolgd door een bloemstuk door Dorpsbelang Ternaard, neergezet door comitélid Ellen Tabak en voorzitter Jan de Graaf. Na een plechtig moment speelde brassband Euphonia het Friese volkslied.

Jantine Mizelmoe bracht hierna het Taptoe signaal, gevolgd door 2 minuten stilte en het Wilhelmus.

Verzetsstrijder Nauta

Er werd op de algemene begraafplaats stilgestaan bij het graf van verzetsstrijder A. T. Nauta, opgepakt en vervolgens gefusilleerd bij de Woeste Hoeve bij Apeldoorn, als vergelding van een aanslag op de Duitse officier Rauter baas van de SS. De bewoners van de naar Nauta vernoemde straat; Albertus Nautastrijtte, legden een bloemstuk.

Geallieerden

Bij de graven van de geallieerde soldaten werden door de kinderen van de basisschool grafkaarsen gezet. Deze vijf crewleden zijn ‘s middags in aanwezigheid van zes Canadese veteranen herdacht. Zij maakten deel uit van 166 Squadron dat bombardementen uitvoerde op Hamburg. Ze werden gespot door de radar op Schiermonnikoog en door een Duitse nachtjager uit de lucht geschoten. Vier crewleden liggen begraven op de begraafplaats van Ternaard. De vijfde grafsteen markeert de plek van een onbekende, deze werd tijdens de berging in de buurt van het vliegtuig geborgen maar kon niet worden geïdentificeerd.

Glas in lood ramen

Tijdens de afsluitende herdenkingsbijeenkomst in de Grutte Tsjerke werd door organist Kees Rensma een stuk van Handell gespeeld. Oane Talsma gaf uitleg over de oorlogsgraven.

Oane Talsma las het gedicht van Gytha te Nijenhuis ‘Het liefst willen we vergeten’ voor. Dit gedicht van de 17-jarige inwoonster van Surhuisterveen mocht zij voordragen tijdens de nationale herdenking in Amsterdam. De namen van de omgekomen personen die op het glas-in-loodraam staan werden voorgelezen en werden herdacht door het plaatsen van een roos in het bloemstuk. De bijeenkomst eindigde met muziek.