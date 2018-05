Puzzelrit voor ruiters en menners

ANJUM Op 9 juni houden de 'Anjumer Hynste Froulju' bij Stal fan't Kolkenlân een puzzelrit door de prachtige omgeving van Anjum. Hierbij zullen er meerdere hindernissen/parcoursen en spelletjes voor ruiters en menners gedurende de rit plaatsvinden. Dit alles met het motto ‘Alles mag en niets moet’! Delename bedraagt €10,00 per persoon (incl koek en sopie, warme hap en drinken, nadien presentje) en is geheel op eigen risico. De rit is ongeveer 12 kilometer. Bekijk voor meer informatie de facebookpagina ‘Stal fan’t Kolkenlân’.