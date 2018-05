Orgeldag in Noord-Nederland

De Orgeldag Noord-Nederland is een jaarlijks terugkerend evenement. Op de tweede zaterdag in mei zijn in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe meer dan honderd kerken open en kunnen de orgels worden bespeeld.

Het initiatief van deze dag is genomen door de Stichting Hinszorgel Leens en zij organiseert dit succesvolle evenement al jaren. Ruim honderd (amateur)organisten hebben zich opgegeven om de orgels te bespelen.

Luisteraars en belangstellenden voor oude kerken en historische orgels zijn van harte welkom.

Een volledig overzicht van deelnemende kerken is te vinden op http://www.hinszorgelleens.nl/orgeldag-2/. De meeste kerken zijn de hele dag van 10.00 tot 16.00 uur geopend.

De Orgeldag Noord-Nederland wordt steevast afgesloten met een voor ieder aansprekend concert op het Hinsz-orgel (1733) in de Petruskerk van Leens. Dit uur concert, dat voor sommige orgelspelers soms een kleine reünie is, begint om 17.00 uur. Organist is dan Geert Bierling, stadsorganist van Rotterdam. Hij zal tevens het achttiende-eeuswe kabinetorgel bespelen dat sinds vorig jaar in de Petruskerk staat.