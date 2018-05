Lauwersmeermars terug van weggeweest

Sinds 1993 werd deze wandeltocht georganiseerd vanuit de W.L. van Nassaukazerne in Zoutkamp. De Stichting 40Mijl heeft de Lauwersmeermars overgenomen en daarbij uitgebreid met een Kennedymars van 80 kilometer. Een afwisselende route door het Nationaal Park Lauwersmeer, over de dijken van het Reitdiep en over de Waddenzeedijk met uitzicht op de Waddeneilanden en de vissershaven van Lauwersoog.

De route loopt door Groningen en Friesland, startend in Zoutkamp. Daarnaast organiseert de stichting op 23 juni de 40Mijl Midzomernachtwandeling, ook een bijzonder evenement door het Dark Sky Park Lauwersmeer. Geïnteresseerd in de verschillende tochten? Informatie en aanmelding is te vinden via de website www.40mijl.nl .