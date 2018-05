Jan de Graaf te gast bij Your Choice

Op zondag 6 mei was Jan de Graaf, oud-inwoner van Kollumerzwaag, te gast bij Your Choice om zijn indrukwekkende en interessante verhaal te vertellen over zijn leven tijdens de Tweede Wereldoorlog in en rond Kollumerzwaag.

Deze verschrikkelijke oorlog uit het verleden mag niet vergeten worden en moet daarom worden doorgegevenaan volgende generaties. Op deze manier worden generaties verbonden door de vrijheid die we nu mogen delen, want: “Vrijheid geef je door!” Voor deze “Your Choice Special” konden daarom zowel tieners als andere belangstellenden zich aanmelden. Het publiek bestond daardoor uit jong en oud.

Jan de Graaf, nu woonachtig in Emmen ,is op zijn 89e nog altijd als vrijwilliger verbonden aan Kamp Westerbork. Hij vertelde o.a. over zijn belevenissen met Pieter Postma, jeugdvriend en dorpsgenoot. Na afloop hebben de tieners samen met Jan een bezoek gebracht aan het graf van Pieter Postma en David Kloosterman. Deze beide verzetstrijders uit Kollumerzwaag zijn gesneuveld tijdens de oorlog. Jong en oud ervoer deze ochtend als zeer indrukwekkend en geslaagd.

Van deze “Your Choice Special” is een dvd gemaakt, deze is te bestellen via hedzer.kooistra@kpnmail.nl

Your Choice is een tienerkerkdienst op maat, waar tieners in de leeftijd van 12 tot 16 jaar eens per maand bij elkaar komen om over het geloof te praten, muziek te luisteren, creatief bezig te zijn of samen een spel te spelen. De behandelde thema’s, waaronder de Tweede Wereldoorlog, worden door de tieners zelf ingebracht.

Ben je als tiener benieuwd naar een gewone YourChoice? Langskomen kan vrijblijvend, of neem contact op voor meer info via yckollumerzwaag@gmail.com

De volgende YourChoice vindt plaats op het evenemententerrein van het Pinksterfeest Veenklooster op maandag 21 mei om 10.30 uur. Kijk voor meer informatie op www.pinksterfeest.com/programma-2018/yourchoice