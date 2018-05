Expositie over Oranjes geopend

VEENKLOOSTER In It Lytse Slot in Veenklooster werd zaterdag de expositie ‘It Ferhaal fan Oranje’ geopend. In de maand mei staat It Ferhaal fan Oranje tentoongesteld in It Lytse Slot. In de verschillende kamers van It Lytse Slot zijn de meest uiteenlopende spullen omtrent het Koningshuis te zien die Grietje van der Zwaag-Pilot door de jaren heen heeft verzameld. Ook is er een bijzondere collectie van Bearn Bilker te zien.