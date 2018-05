Elfstedenwandeltocht dinsdag van start

DOKKUM Van dinsdag 8 tot en met zaterdag 12 mei vindt de 72e editie van de 11-Stedenwandeltocht plaats. Zo’n duizend wandelaars leggen iedere dag een etappe af van gemiddeld 42 kilometer. Voor wie alle elf steden in vijf dagen aandoet is er het welbekende kruisje. Arno Brok, Commissaris van de Koning, zal in de 11Stedenhal (Leeuwarden) het startschot geven van deze ‘Wandeltocht der Tochten’.

Etappes

Op dag een wordt de etappe Leeuwarden, Sneek, IJlst, Sloten gelopen. Deze etappe is vijftig kilometer lang. Op dag twee wordt de etappe Sloten, Stavoren, Hindeloopen, Workum gelopen. Deze tocht is 45 kilometer. Op dag drie staat de etappe Workum, Bolsward, Harlingen, Franeker op het programma, 42 kilometer lang. Dag vier wordt er gelopen van Franeker naar Dokkum, een tocht van 46 kilometer. Op de laatste dag hoeft er nog maar 27 kilometer gelopent te worden, van Dokkum naar Leeuwarden.

Brevet

Zoals ieder jaar doen er ook brevettisten mee. Dit zijn mensen die de tocht schaatsen, fietsen en wandelen. Zij ontvangen een brevet uit handen van de Commissaris van de Koning.

Culturele Hoofdstad 2018

De 11-Stedenwandeltocht staat op de agenda van Culturele Hoofdstad 2018. Het aantal opgaven is dit jaar aanzienlijk hoger dan voorgaande jaren. Het is de vraag of dit komt door het culturele jaar of door de groeiende bekendheid van de tocht. De wandelaars zullen in ieder geval extra in het zonnetje gezet worden met muziek en theater. Verder is er dit jaar een uniek 11-Stedenshirt en krijgt iedere wandelaar een bijzonder aandenken in Sneek.