10.000 bezoekers voor varende expositie 11Fountains

Op zaterdag 5 en zondag 6 mei lag de Tromp - met aan boord een expositie over de 11fountains - in Sloten. Sinds de aftrap van de expositie tijdens het openingsweekend van Leeuwarden-Fryslân 2018, maakt het schip een reis langs alle Friese Elfsteden onder de naam ‘De Tocht’.

De Tocht

De Tocht vertelt het verhaal achter de 11Fountains. Historisch varend cultureel erfgoed, met aan boord toekomstig cultureel erfgoed . De expositie bestaat uit de maquettes van de fonteinontwerpen, beeldmateriaal van het maakproces, een kijkje achter de schermen in de studio’s van de kunstenaars en bij ambachtslieden en bedrijven uit binnen- en buitenland. Ook zijn er boeken over het werk van de kunstenaars en worden er diverse activiteiten gehouden.

Opening 11Fountains

De opening van de elf fonteinen is op 18 mei, vanaf 15.30 uur in alle de Friese Elfsteden. In Dokkum is de fontein dan echter nog niet af. Kijk voor het volledige en actuele overzicht op www.11fountains.nl/events en klik op De Tocht.