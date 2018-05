Het rijdende museum van Keep them Rolling in Kollum

kollum

Ruim 60 originele legervoertuigen uit de Tweede Wereldoorlog kwamen zaterdag 5 mei naar het centrum van Kollum. Vereniging Keep them Rolling maakte die dag een toertocht door Noordoost-Friesland en hield een static show op de Voorstraat in Kollum. De voertuigen zijn zoveel mogelijk authentiek aangekleed zoals ze in de april dagen van 1945 deze regio bevrijdden. Het publiek was massaal op de been om de voertuigen te bewonderen.