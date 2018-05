Fries songwritersteam krijgt support van Hardwell

Donderdag avond gaf DJ Hardwell zijn support aan drie Friese songwriters door de nieuwe song ‘Miracle’ te draaien in zijn bekende radioshow Hardwell On Air. De song is inmiddels al gedraaid op verschillende radio stations waaronder Radio SLAM FM. Sinds vrijdag is de song ook te horen op Radio 538. De song is al opgepikt, maar nog niet officieel gereleased.