Fotoserie: herdenkingen Ternaard en Holwerd

Dit jaar waren er twee herdenkingen in Ternaard. ’s Morgens was er samen met het 4 mei comité Holwerd een herdenking bij de plaquette in de zeedijk nabij Holwerd. Hierna volgde nog een herdenking bij de oorlogsgraven op de algemene begraafplaats van Ternaard.

Tekst en foto’s: Bote Sape Schoorstra

Tijdens beide herdenkingen werden de omgekomen crewleden van twee neergehaalde Wellington bommenwerpers van de RAF herdacht. Dit in het bijzijn van zes Canadese Tweede Wereldoorlogsveteranen.

Herdenking Holwerd

Een beetje later dan gedacht begon de herdenking bij de plaquette in de zeedijk nabij Holwerd. Op deze plek boorde zich op 26 juni 1943 een Wellington van de RAF 166 squadron in de zeedijk, De bemanning is nooit geborgen en ligt nog steeds in de zeedijk begraven. Hier werden door burgemeester Waanders en Alie Patrouilje een krans gelegd namens dorpsbelang Holwerd.

De veteranen Alfred Hebbes en Arthur Boon legden namens de organisatie, Canadian Liberators, een krans. Bloemen werden door Broer Bleinsma en Sara Hofman gelegd namens de 4 mei comité Holwerd. Na de bloemleggingen werd de Last post gespeeld door Jantine Mizelmoe. Gevolgd door twee minuten stilte. Een indrukwekkend moment kwam vervolgens door een fly by van Koninklijke Luchtmacht , vanaf vliegbasis Leeuwarden stegen vier F16 straaljagers op voor deze fly by als eerbetoon aan de gevallenen.

De Canadese veteranen gingen vervolgens in colonne aan de zeezijde verder met de tocht naar Ternaard. Hier werd hen een lunch geserveerd. Na een woord van Oane Talsma, heette burgemeester Mevrouw Waanders de Canadezen hartelijke welkom in Ternaard, en bracht de nut van het herdenkingen aan de orde. Na haar welkomst woord zette zij veteraan William ‘Skeeter’ Stevens in het zonnetje, Stevens was 4 mei jarig en werd uitbundig gezongen voor zijn 95e verjaardag.

Erehaag voor de Veteranen

Bij de binnenkomst in Ternaard van de 30 historische voertuigen van Keep them rolling klonk een luid applaus. Vooral de veteranen genoten zichtbaar van dit groot onthaal. De herdenking op de Algemene Begraafplaats van Ternaard, bij de Grutte Tsjerke vond plaats om 13.00 uur. Tijdens de rit naar de begraafplaats werden de veteranen langs een erehaag geleid, compleet met Canadese vlaggetjes. De herdenking vond plaats bij de graven van de omgekomen bemanningsleden van o.a. de Wellington van het RAF 166 squadron op 3 augustus 1943. Eén crew lid is niet geïdentificeerd. Na de uitleg door Oane Talsma werden er bloemen gelegd door de kleinkinderen van Canadese veteranen bij de graven. Ook hier bracht Jantine Mizelmoe de Last Post ten gehore, gevolgd door 2 minuten stilte. Een delegatie van Brassband Euphonia brachten het Canadese en Britse. Hiermee eindigt de middag herdenking met een internationale inbreng.

Deze herdenkingstocht werd samen met een bevrijdingstocht op 5 mei en eredienst te velde georganiseerd door ’De Klinze Headquarters’ en stichting Canadian Liberators. Zij organiseren tot en met 6 mei verschillende activiteiten rond landgoed De Klinze in Aldtsjerk, waaronder muziek kinderactiviteiten en een echt kampement ‘De klinze Headquarters’.