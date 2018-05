Crash herdacht met onthulling paneel

Stirling BF505 Pier Prinslaan Dokkum

In maart 1943 begonnen de geallieerden een groot luchtoffensief tegen de Duitse industrie. Tijdens de ‘slag om het Ruhrgebied’ wierp de Royal Air Force tienduizenden tonnen aan bommen af op steden als Essen, Gelsenkirchen, Bochum en Duisburg. In de nacht van 4 op 5 mei 1943 vlogen 596 bommenwerpers naar Dortmund, waar kolenmijnen, staalfabrieken en chemische bedrijven waren gevestigd.

Een van de vliegtuigen die aan het bombardement deelnam is de Stirling BF505.

Het toestel, dat berhoorde tot 218 ‘Goldcoast’ Squadron, steeg op 5 mei 1943 om 22.40 uur op vanaf het Engelse vliegveld Downham Market in de omgeving van King’s Lynn.

De geplande koers van het vliegtuig liep over de Noordzee, via Texel naar Dortmund.

Voor de Royal Air Force verliep de luchtaanval rampzalig. Tijdens de operatie gingen 30 bommenwerpers verloren; het hoogste verliescijfer tot dan toe. Stirling BF505 kwam omstreeks half een ’s nachts boven het oosten van Fryslân in de problemen.

In de omgeving van Murmerwoude, (nu Damwâld), werden de schoten gehoord van het boordgeschut van een Messerschmitt Bf 110 van het Nachtjagdgeschwader 1, die kort daarvoor vanaf het vliegveld Leeuwarden is opgestegen.

Stirling BF505 werd hierdoor geraakt, vloog in brand en explodeerde in de lucht.

Brokstukken van de bommenwerper werden tot op een afstand van vele kilometers van Murmerwoude gevonden. De grootste delen van de romp van het vliegtuig stortten neer in de Lege Miede nabij het inmiddels verdwenen ‘swarte brechje’, de huidige Pier Prinslaan onder Dokkum. Bij de Murmerwoudsterweg naar Dokkum kwamen bommen tot ontploffing.

Aan boord van de verongelukte bommenwerper zat een achtkoppige bemanning.

Vijf bemanningsleden waren op slag dood. Zij werden de volgende dag begraven op de algemene begraafplaats van Murmerwoude.

Drie vliegeniers uit de Stirling overleefden de crash. Bommenrichter Philip Beck en navigator James White vielen de volgende dag in Duitse handen. De radiotelegrafist John Mitchel Jobling Smith vond tijdelijk onderdak bij een gezin bij Tergrêft onder Wânswert.

Het verzet zorgde ervoor dat hij een vervalst persoonsbewijs kreeg. Begin juni 1943 werd Smith in Limburg over de Belgische grens gesmokkeld. Sgt. Smith was de eerste vliegenier die vanuit Fryslân probeerde om het neutrale Spanje te bereiken. In Parijs liep hij op 8 juli door verraad tegen de lamp. Net als Beck en White bracht ook Smith de rest van de oorlog in krijgsgevangenschap door.