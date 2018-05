Kersverse zorgondernemers in Thomashuis Damwoude aan de slag

‘‘Vandaag is de dag’’, vertellen Gerton en Tineke Rauw enthousiast. Met de sleuteloverdracht zijn de kersverse zorgondernemers per dinsdag 1 mei de trotse eigenaar van Thomashuis Damwoude. ‘‘Wij krijgen er een grote familie bij.’’

Gerton en Tineke zijn 28 jaar getrouwd, hebben een zoon en dochter en twee kleinkinderen. Gerton is muzikaal geschoold en heeft de afgelopen jaren als chauffeur gewerkt. Tineke werkt jarenlang in de gehandicaptenzorg. Zo heeft zij bij de Friese zorgorganisatie Talant en 7 jaar bij Thomashuis Metslawier gewerkt. Naast haar werk in Metslawier heeft Tineke extra uren in Thomashuis Damwoude gewerkt. ‘‘Zo is het balletje gaan rollen.’’

Familiegevoel

Het stel is vanaf het eerste begin al weg van de woon- en werkwijze in een Thomashuis. Gerton en Tineke willen daarom graag een eigen huis runnen in de buurt van hun kleinkinderen. ‘‘De overname van Damwoude kwam perfect uit.’’ In aanloop naar de start van hun Thomashuis hebben de kersverse zorgondernemers veel steun uit de omgeving ontvangen. Nu staan ze te trappelen om met de medewerkers en acht bewoners een warm en gezellig thuis te creëren. ‘‘Wij krijgen er een grote familie bij, waar iedereen zichzelf mag en kan zijn.’’

De afgelopen maanden hebben Gerton en Tineke kennisgemaakt met de bewoners. ‘‘Dat is heel natuurlijk verlopen. Wij zijn blij dat de bewoners vertrouwen in ons hebben.’’ Tineke vindt het leuk om te zien dat de mannelijke bewoners graag met Gerton optrekken en ‘mannendingen’ doen. ‘‘Het klikt goed tussen iedereen. Er heerst een familiegevoel.’’ Het contact met de medewerkers verloopt ook soepel. ‘‘We hebben een leuk team dat de bewoners door en door kent.’’

Droom verwezenlijken

Overdag volgen vijf bewoners diverse activiteiten in het Thomashuis als dagbesteding. Daarnaast willen Gerton en Tineke graag op pad met de groep. ‘‘We springen zo in de bus en weg zijn we. Kibbeling halen in Lauwersoog, een bakje koffie doen op het terras. We zitten hier prachtig.’’ Ook gaat het stel samen met de bewoners een weekend en midweek op vakantie.

Naast de zorg voor hun bewoners, is het ondernemerskoppel de komende weken volop in de weer met de verhuizing. ‘‘Als alles gereed is, gaan we lekker los.’’ Zo wil Tineke graag haar droom verwezenlijken door met de bewoners een boomgaard te planten. ‘‘En waarschijnlijk ontkomen we er niet aan om naast onze trouwe viervoeter extra dieren te nemen. De bewoners zijn daar dolenthousiast over’’, lacht Tineke.

Van harte welkom

Het historische pand heeft - voordat het 12 jaar geleden werd getransformeerd tot Thomashuis – als bejaardencomplex en conferentieoord gediend. ‘‘De deuren staan open voor iedereen die een kijkje wil nemen.’’

Wonen in een Thomashuis? Neem dan een kijkje bij Gerton en Tineke. Thomashuis Damwoude heeft namelijk nog een plekje vrij. Meer geïnteresseerd in de overname van een Thomashuis? Kom dan naar onze informatiedag op dinsdagmiddag 8 mei in Thomashuis Lepelstraat.