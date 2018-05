Internationale Bonifatiuscup Dokkum wil doorgroeien

DOKKUM Wat als een wild idee begon lijkt een blijvertje te worden in Dokkum. Op donderdag 10 mei en vrijdag 11 mei houden de voetbalverenigingen CSV Be Quick Dokkum en VV Dokkum op het Tolhuispark al weer de derde editie van de internationale Bonifatiuscup voor U15- en U13-teams.

Inspiratie uit het buitenland

Met een organisatieteam van acht man sterk gaan de schouders er weer onder bij de Bonifatiuscup. Sjoerd Radersma en Jan-Ede Brijker, beide bestuursleden bij CSV Be Quick Dokkum respectievelijk VV Dokkum, zitten ook samen in de organisatiecommissie en organiseren het toernooi voor de derde keer. Sjoerd Radersma: “We hebben met jeugdteams vanaf 2010 aan verschillende meerdaagse internationale toernooien meegedaan. Dan zie je wat voor belevenis het is en wat voor indruk dat achterlaat. Je beleeft iets samen. Als je de jeugd maar ook ouders van toen weer tegenkomt, gaat het er toch snel weer over. Dat blijven mooie sportherinneringen. Toen dachten we, dat moet ook in Dokkum kunnen. Met Bonifatius heb je dan een hele mooie, internationale verbinding. Een sterke naam. Zo is het ontstaan”.

Het toernooi is inmiddels al weer aardig doorontwikkeld. Jan Ede Brijker: “We willen het toernooi steeds weer wat beter en mooier maken. En wie weet, als het kan, ook nog groter. Maar onze nadruk ligt op kwaliteit en gastvrijheid. Het zou mooi zijn als we hier een jarenlange traditie van kunnen maken”. Het organisatieteam wordt jaarlijks ondersteund door een grote groep vrijwilligers. Jan Ede: “We kunnen het niet alleen. Totaal worden we ondersteund door ruim vijftig vrijwilligers van beide verenigingen, en we hebben dit jaar al 25 sponsoren. Dat is echt top”.

400 voetballers en aanhang in Dokkum

Aan het toernooi doen 24 jeugdteams mee. De teams komen uit de regio, een aantal uit het oosten en westen van Nederland en vier teams uit het buitenland. Naast CSV Be Quick Dokkum en VV Dokkum nemen teams deel van Bon Boys uit Haaksbergen, VV Drogeham, Velocitas 1897 uit Groningen, Ropta Boys uit Oosternijkerk, VV Kollum, CJVV uit Amersfoort, Heerenveense Boys, VV Balk, GVAV-Rapiditas uit Groningen, vv ONR uit Roden, Sportlust ‘46 uit Woerden en teams uit de zustersteden Crediton (Engeland) en Fulda (Duitsland). Jan-Ede: “Een prachtig deelnemersveld, waar we trots op zijn! We hebben donderdag en vrijdag circa 400 voetballers op het Tolhuispark. Tel daarbij de vele ouders en supporters, en dan weet je dat het lekker druk wordt”. De voetballers en de staf van de teams overnachten in sporthal De Doelstien.

Een goede formule: “Voetbalbeleving voor de Jeugd”

‘Voetbalbeleving voor de Jeugd’ is het motto van het toernooi. Dat probeert de organisatie in alle onderdelen terug te laten komen. Sjoerd: “Dat gaat bijvoorbeeld om de ontvangst, de opening, de penaltycontest, de opkomst bij de finales. Maar ook het overnachten en het gezamenlijk dineren met alle teams draagt daar aan bij. Soms zijn het kleine dingen maar het moet echt een belevenis worden voor de spelers. We maken na de poulefase een Champions League en een Europa League. Dan wordt het niveauverschil kleiner en het betekent ook dat alle teams de tweede dag nog in de race zijn voor een Bonifatiuscup”.

Nieuwe elementen

De organisatie gaat ook een aantal nieuwe elementen toevoegen aan het toernooi. Jan Ede: “We gaan dit jaar nog meer aan de aankleding doen. Daarom brengen we het Tolhuispark met vlaggen en doeken met het prachtige toernooilogo nog meer in de sfeer van het toernooi.”

Daarnaast heeft de organisatie een onderdeel toegevoegd aan het avondprogramma. De ouders en aanhang van de teams kunnen gebruik maken van een arrangement, bestaande uit een stadswandeling en een proeverij. Sjoerd: “We merkten bij de vorige edities dat er toch aardig wat aanhang meekomt, zeker bij de teams die van ver komen. We verwijzen hen sowieso door voor overnachtingen naar de hotels, bed & breakfasts en de camping in Dokkum. We willen hen echter ook wat extra’s bieden. Dus op donderdagavond, op het moment dat de jeugd in het zwembad ligt, kunnen de ouders en aanhang genieten van onze stad”.

Opening door Burgemeester Waanders

Het toernooi wordt op Hemelvaartsdag om 11.30 uur geopend door burgemeester Marga Waanders. Dance Factory Dokkum zal de opening opluisteren en er is een vlaggenceremonie. Vanaf 12.00 uur barst het voetbalgeweld los.

De poulewedstrijden worden donderdagmiddag gespeeld en op vrijdag zijn de knock out rondes, eindigend met drie finales om de Bonifatiuscup vanaf 15.00 uur. De finales worden ‘traditiegetrouw’ professioneel en feestelijk ingeluid als ‘echte’ finales.

De organisatie rekent op veel publiek. Op de sites van CSV Be Quick en VV Dokkum is meer informatie te vinden. Er verschijnen op de sites en de Facebookpagina https://nl-nl.facebook.com/bonifatiuscupdokkum/ regelmatig updates en uitslagen.