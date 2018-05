Indrukwekkende 4 mei herdenking in Ee

In samen werking met de kinderen van basisschool De Gearing" en het 4 en 5 mei comité werd de jaarlijkse dodenherdenking gehouden bij het monument van dokter Jarl Ruinen in Ee.

In de bezettingstijd in Dokkum gefusilleerd. Namens de familie waren zijn kinderen aanwezig bij de herdenking. Ruim 220 belangstellenden konden luisteren naar verhalen en gedichten van toen en nu. Net voor 8 uur werd de Last Post geblazen. Om klokslag 8 uur volgden 2 minuten stilte. Na het zingen van beide coupletten van het Wilhelmus mochten de kinderen een papieren roos met een persoonlijke boodschap bij het monument plaatsen. Namens "De Gearing",die het monument heeft geadopteerd, werd een bloemstuk bij het monument neergelegd.

"Dat wij ien frede foar rjocht en frijdom weitsje"