DOKKUM

De 4-mei herdenking in Dokkum kon rekenen op veel belangstelling. De herdenking begon met een programma om 19.00 uur in de Bonifatiuskapel, gevolgd door een Stille Tocht langs de monumenten aan de Woudweg en de Dwinger. Hierna volgden twee minuten stilte, gevolgd door het Wilhelmus. In de Sint Martinuskerk op de Markt werd aansluitend het programma ‘verzet’ gehouden, met een mix van tekst, muziek en beeld.