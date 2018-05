Bearn Bilker waarschuwt voor opkomend nationalisme

Kollumerpomp In de gemeente Kollumerland c.a. is het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht bij het Monument aan de Soensterdyk in Kollumerpomp. Burgemeester Bearn Bilker hield een toespraak waarin hij waarschuwde voor het opkomende nationalisme. De huidige onrusten over de wereld zij allemaal terug te voeren op de twee wereldoorlogen. De conflicten zorgen voor onzekerheid. „Dat geeft stromingen de kans die het verkeerde willen, die antidemocratisch opereren”, waarschuwde Bilker. „Dictaturen ontstaan weer. Ze zijn er altijd geweest, maar er komen weer nieuwe bij. Je ziet het verschijnsel, zoals het ook al in de dertiger jaren ontstond. Een beweging, een leider, veel navolgers en vooral veel meelopers. Toen waren het nazi-Duitsland en fascistisch Italië, nu zijn het tal van landen, ja, ook in Europa. Een dictator krijgt zijn kans, niet omdat hij het allemaal zelf doet, maar hij krijgt de kans, omdat hij gesteund wordt door mensen die hun kansen zien om ook mee de macht te krijgen, en vooral door grote scharen onder het volk, die menen dat hun zekerheden worden bedreigd. Daar begint het meestal wel mee. We vinden onszelf dan beter dan de ander. En partijen die daar dan in mee gaan, roepen dan, dat we terug moeten naar onze nationale identiteit, wat dat dan ook mag zijn.’”