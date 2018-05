Alde Maaie zaterdag 12 mei museum De Sûkerei

Van oudsher trad de landarbeider op deze speciale dag weer voor een heel seizoen in dienst van een nieuwe baas.

Een huwelijk wordt deze dag feestelijk ingezegend door ‘over de puthaak’ te trouwen, een oud traditioneel gebruik. De nieuwe baan gaf zekerheid voor bruid en bruidegom.

Op deze dag ‘verhuist’ de bokkekar de kinderen over het museumterrein. Schilder Henk Procee toont zijn prachtige schilderijen. Voor de inwendige mens kan er boekweit grutten worden geproefd in een wâldhúske. Of heerlijke snert gekocht in het cichoreimuseum, met de klanken van accordeon muziek. Alle vrijwilligers zijn deze dag sfeervol gekleed in de tijd van toen.

Tevens kunt u op het museumterrein natuurlijk de cichoreidrogerij, de drie wâldhúskes en de nieuwe poldermolen De Mearmin bezichtigen.

Iedereen is van harte welkom op deze bijzondere dag van 13.00 tot 17.00 uur!

Openluchtmuseum De Sûkerei, Trekwei 8a te Damwâld. Meer informatie op www.desukerei.nl