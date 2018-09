Man rijdt door na ongeluk op snelweg

Het ongeval gebeurde woensdagochtend rond kwart over zeven.

Het ongeluk gebeurde na een beweging naar rechts van de veroorzaker, waardoor het slachtoffer op de rem moest trappen. Hierdoor is hij in de slip geraakt en heeft hij de controle over het stuur verloren. De auto is 360 graden gedraaid en in de vangrail terecht gekomen.

De bestuurder die is doorgereden reed in een kobalt blauwe Ford Mondeo Sedan. (nieuw model).