In memoriam | Bourgondiër, levensgenieter en familieman

Willem Verstraaten (52) is overleden. De Jouster die van een feestje hield, maar die zijn gezin boven alles plaatste. Ik leerde hem kennen toen hij en zijn compagnon Fokke feestjes voor de 40-plussers gingen organiseren in café ‘t Hert. Een Abba-tributeband, een Hollandse avond en een tribute aan Creedence Clearwater Revival waren te beleven in de kroeg. Iedere keer kregen ze de tent stampvol.

Het tweede interview was heel heftig. Zijn gezin was onrecht aangedaan. Hij wilde dat iedereen dat wist, want zijn familie was het allerbelangrijkste.

Zijn gezondheid was al lange tijd slecht. De diabetes nam zijn voet af. Zijn hart werd steeds zwakker. Maar zijn humor is hij nooit verloren. ‘Ik zie met het ene oog 20 procent en het andere 80, dus ik ben honderd procent’ zei hij in februari nog lachend tegen mij. ‘Weet je, ik kan er wel om huilen. Maar mijn vrouw en kinderen hebben daar niets aan.’

Mooie plannen had hij om andere dit lot te besparen. Samen met de huisarts wilde hij een programma voor scholen opzetten. Ze moesten de gevaren leren kennen van diabetes. Alles had hij al uitgedacht. De huisarts wilde graag meewerken, maar daarvoor moest zijn gezondheid eerst beter worden. Helaas kwamen de plannen nooit tot uitvoering.

Ik weet niet of hij in de hemel geloofde, maar ik ben ervan overtuigd dat hij nu als een leeuw over zijn gezin waakt. En dat daar ook nog wel een feestje wordt gevierd.

Brenda van Olphen