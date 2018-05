Boerderijenwandeltocht voor A.L.S.

Tijdens deze tocht van 4 of 13 km worden boerderijen in de omgeving bezocht. Diverse boeren hebben deze dag hun bedrijf open voor publiek en vertellen over hun belangrijke werk: voedselvoorziening voor ons allemaal. De route gaat langs een melkveehouderij, een tuinder en een kalvermesterij. Ook op de start-/finishlocatie aan de Kadijk 25 in SintJohannesga is van alles te beleven zoals hoefijzerwerpen, een ranjakoe melken, een boeren speurtocht doen, koekhappen en er is een springkussen.

Deze jaarlijkse door Friesland Beweegt georganiseerde boerenbelevenis, staat dit jaar in het teken van A.L.S. Aanleiding is, dat bij één van onze vrijwilligers kort geleden deze ziekte vastgesteld is en ook enkele van de deelnemende boeren hiermee te maken hebben gehad. Meedoen met de tocht is gratis, een bijdrage voor de stichting A.L.S. Nederland wordt op prijs gesteld. Bij de finish staat een melkbus voor de donatie. Pinnen is ook mogelijk. Kijk voor meer informatie op de site: www.BoerenBelevenis.frl