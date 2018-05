Voor de vierde maal wordt op 19 mei Prentbriefkaartenbeurs in Zalencentrum ‘t Haske in Joure gehouden.

Er zijn standhouders, uit het verschillende delen van het land aanwezig zijn. Deze standhouders zijn goed voor duizenden ansichtkaarten verdeeld over 50 meter tafel. De meegebrachte ansichtkaarten zijn van dorpen en steden uit Nederland en Buitenland, Fantasiekaarten, Themakaarten zoals kerken, molens, kastelen, gemeentehuizen, vuurtorens, militair, vervoer, muziek, illustrators, kerst- en nieuwjaar, kabouters, verklede poezen, beroepen, dieren, hondenkarren, koninklijk huis en sport.

Inlichtingen te verkrijgen bij Jan Dantuma 06-23532447 of Jan Boonstra 06-29078082. De beurs is rolstoelvriendelijk en geopend van 10.00 uur tot 14.00 uur. De entree bedraagt twee euro per persoon.