Wumkesskoalle in Joure levert Willy Wortels af

De kinderen hebben aan vijf projecten gewerkt rond het thema. Binnen zes wekelijkse lessen zijn ze van idee naar een werkend prototype van hun ideeën gekomen. De ‘Impact door Connectie’ is een initatief van Bibliotheekservice Fryslân en Bibliotheken Mar en Fean. Want hoe adopteren kinderen nieuwe ontwikkelingen en technologie zo gemakkelijk mogelijk om daarmee lokale impact te realiseren? Het stelt hen namelijk in staat om de macht over de technologie te hebben en die betekenisvol voor zichzelf en de school te kunnen inzetten. Het is volgens de betrokken partijen echter lang niet altijd zo dat deze technologieën dicht bij de leerlingen staan. Er is in die zin een geletterdheidskloof te overbruggen.