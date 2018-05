Joure

In de aanloop naar Moederdag was er een oproep op Facebook om moeders te taggen die een speciaal Moederdagontbijt verdienen. De winnaars van deze actie zijn: Anneke van der Zee-van Sloten uit Joure, Tineke van der Meer uit Terkaple, Ankie Alkema-van Dijk uit Joure en Evelien Jellema uit Langezwaag. Op zaterdagmiddag, uiteraard in het Park Heeremastate in Joure, werd de prijs uitgereikt door Rudolf Valkema, één van de initiatiefnemers van rockopera Tommy.