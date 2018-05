Koers HZPC certificaat blijft stijgen

De koers van het certificaat van aandeel HZPC Holding B.V., de wereld marktleider in aardappelveredeling, is na de halfjaarlijkse Beursdag Mei 2018 vastgesteld op € 200,00 (gedaan, laten).

Dat betekent dat het certificaat HZPC is gestegen met 9,77% en dat de beurswaarde van HZPC verder stijgt naar een nieuwe recordhoogte van € 156,75 miljoen. Sinds 2010 is de certificaatkoers vijftien keer met de maximale 10% gestegen en twee keer met ruim 9%. Op de afgelopen beursdag zijn 11.406 certificaten verhandeld, wat 1,5 % is van het totale aantal van 783.725 uitstaande certificaten.

Directeur Gerard Backx: ,,Ook deze beursdag steeg de koers bijna maximaal met nagenoeg €18. In lijn met de trend van de voorgaande beursdag zien we een hoger volume in aanbod. Dit in combinatie met een daling in de vraag naar certificaten tegen de maximale koers, laat zien dat vraag en aanbod bij elkaar komen. Hierdoor is een beursstijging behaald van 9,77%.

HZPC organiseert twee keer per boekjaar, in mei en november, een certificaat-handelsdag voor de aangesloten kwekers en pootgoedtelers, en voor HZPC-medewerkers in de landen waar HZPC actief is. De beursdag wordt door een bank begeleid en de aan- en verkoop van certificaten verloopt via een online platform.

De waarde van het ´Certificaat van Aandeel HZPC´ wordt bepaald door vraag en aanbod. De prijs kan per beursdag maximaal tien procent stijgen of dalen. De eerste certificaten werden in het boekjaar 1999/2000 verhandeld tegen een prijs van € 24,00. De eerstvolgende beursdag vindt plaats op 2 november 2018.

Rendement en pootgoedprijs

HZPC combineert zijn streven naar een goed certificaat-rendement (uit koersverloop en dividenduitkering) met het uitbetalen van een concurrerende prijs aan de HZPC-pootgoedtelers in de landen waar HZPC actief is. Sinds het ontstaan van HZPC in 1999 is ieder jaar dividend uitgekeerd. Het dividend over 2017/18 wordt in de aandeelhoudersvergadering van oktober 2018 vastgesteld.