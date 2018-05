Joure zaterdag 3 kampioen

Hoewel de sterrenformatie van coach Jelle Bouwhuis al een jaar of tien op zoek is naar een geschikte trainer en een geschikt moment om te trainen, wist Joure zaterdag 3 dit seizoen bijna alle wedstrijden te winnen.

Van de 18 competitiewedstrijden zijn 16 gewonnen, werd eenmaal gelijkgespeeld en eenmaal verloren. Afgelopen zaterdag was een gelijkspel tegen S.C. Joure’s zaterdag 4 voldoende om het kampioenschap binnen te halen. Een puntendeling was niet aan de orde, Zaterdag 3 wilde voor het massaal toegestroomde publiek shinen en haalde regelmatig de trekker over. Na een achttal doelpunten was het mooi geweest en kon gestart worden met de festiviteiten.

Op zaterdag 26 mei sluiten de Harlem Globetrotters van de Friese voetbalvelden de competitie af met een thuiswedstrijd tegen Balk. Een week later treedt het team aan als titelverdediger van het S.C. Joure slottoernooi.