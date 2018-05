Grutte bear tweede op HTrace, Lytse Bear vierde

Door het tij was het dit jaar vroeg starten voor de roeiers. De dames van de Lytse Bear mochten om 09:00 uur aan de start verschijnen voor de circa 34 km lange race, de mannen van de Grutte Bear een half uur later. De weersomstandigheden waren zeer goed, stroom mee en weinig wind. Hierdoor kan de warmte wel een rol gaan spelen tijdens de race. De Grutte Bear, titelverdediger eindigde als tweede in het eindklassement op slechts 16 seconden van de nummer 1 Benwyvis van Terschelling. De dames van de Lytse Bear hoorden hun naam nét te vroeg, wat betekend een knappe vierde plaats.

Tekst: Sanne van Dijk