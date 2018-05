Fietsexcursie langs bomen en groen Joure

Op 26 mei houden gemeente en Moai Skarsterlân daarom een bomenexcursie. De kans wordt geboden om geïnformeerd te worden én ideeën aan te dragen over het bomenbeleid van de gemeente. Harm de Roo van de gemeente De Fryske Marren leidt de groep langs een aantal projecten waar de gemeente recent vrij ingrijpende maatregelen heeft getroffen. Problemen als ziektes in bomen, aantasting van fundamenten, te dichte begroeiing leiden tot een steeds weer andere aanpak. De tocht gaat langs onder andere de Tolhuisweg, Midstraat, Torenstraat, E.A. Borgerstraat, de wijk Skipsleat, Seewei, Zuiderveldstraat, en de Groenhof. Hier worden de veranderingen bekeken bekijken, uitleg gegeven en kunnen vragen gesteld worden.

De excursie start om 9.30 bij het gemeentehuis in Park Heremastate. De tocht duurt circa drie uren. Onderweg is een pauze. Opgeven kan tot uiterlijk tot 21 mei op: info@moaiskarsterlan, telefonisch op nummer 0513- 412482, na 18 uur of schriftelijk bij D. Bergsma, Omkromte 12 te Joure. Vol is vol.