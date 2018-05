Jouster Kanoniers houden open dag

Ook is er gelegenheid om onder begeleiding te varen. De open dag duurt van 10.00 uur tot 16.00 uur. Het doel van de Kanoniers is een vereniging te zijn voor Joure en omstreken. Voor zuid Friesland en zijn randgebieden. Zij zijn geen wedstrijdvereniging, maar een toerclub. Het actief en ontspannen bezig zijn staat daarbij centraal. De doelgroep is zowel jeugd als volwassenen. Voor de jeugd worden eigen passende activiteiten georganiseerd.

De kanovereniging telt een zeventig leden en is te vinden aan de haven van Joure aan de Grienedyk 9. In het vaarseizoen, dat loopt van 1 april tot eind oktober, worden er regelmatig toertochten georganiseerd en op woensdagavond is de vaste clubavond. Neem voor meer informatie contact op via info@dekanoniers.nl.