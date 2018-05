Een fietser is vrijdagmorgen rond kwart voor elf ten val gekomen op de Geert Knolweg in Joure.

De vrouw kwam door een nog onbekende oorzaak ten val. Ze raakte hierbij gewond aan haar hoofd.

De verwonding was dusdanig ernstig van aard, dat de traumahelikopter is opgeroepen. De fietser is naar het ziekenhuis in Heerenveen gebracht.