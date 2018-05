Foto van de week | Gevaar loert op ganzenfamilie

‘Deze ganzenfamilie zag ik in Oudehaske. Ze waren op zoek naar een ander slootje, maar waren wel in een gevarenzone’, schrijft Nellie Dijkstra van den Bosch aan de redactie.

‘De reiger stond de familie op te wachten, maar kreeg gelukkig niet de kans een jong gansje te pakken. Mijn man vond deze foto net een oude schoolplaat van vroeger.’

