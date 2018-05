Wethouder deelt 16 Fairtrade certificaten uit in Balk

De uitreiking vond plaats in It Bûterhûs aan de Van Swinderenstraat in Balk. Met de uitreiking van de Fairtrade certificaten is gemeente De Fryske Marren weer een stap dichter bij de titel ‘Fairtrade Gemeente’.

Van der Pal is verheugd dat bedrijven en organisaties fairtrade producten gebruiken of verkopen en daarmee maatschappelijk verantwoord ondernemen. 'Als gemeente hechten wij veel waarde aan duurzaamheid en willen wij maatschappelijke partijen en ondernemers faciliteren en inspireren naar een duurzaam 2030.'

In De Fryske Marren is op steeds meer plekken een keuze te maken voor fairtrade producten, producten die zijn ingekocht onder eerlijke handelsvoorwaarden.

De werkgroep Fairtrade Gemeente De Fryske Marren zet zich hiervoor in. Deze lokale werkgroep, bestaande uit inwoners, zet zich in om de titel 'Fairtrade Gemeente' te behalen.

Bij voldoende gecertificeerde organisaties krijgt De Fryske Marren de titel 'Fairtrade Gemeente'.