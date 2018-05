Open Club wil bewegen stimuleren

De Open Club van tennisvereniging Joure aan de Zuiderveldstraat is woensdag geopend. De vereniging had er een uitgebreide dag van gemakt met vers fruit, vruchtenwater en veel beweegactiviteiten. Zo kon er worden gevoetbald, padellen, kubben maar ook jeu de boule.

Beweegcoach Nathalie Wijnalda ziet de Open Club als plaats voor ontmoeting en het ontdekken van beweging en sporten. ,,Iedereen krijgt zo de gelegenheid om kennis te maken met bewegen en gezondheid. Daarvoor worden verschillende activiteiten opgezet. Er wordt rekening gehouden met verschillende doelgroepen en is dus eigenlijk voor jong en oud.”

Beweegmomenten

Het programma op woensdagmiddag heeft verschillende onderdelen. Zo start de middag met Bewegen met Talant. Voor het tweede beweegmoment is in samenwerking met Stichting 55+ in beweging een divers aanbod ontwikkeld voor Bewegen met ouderen. Ouderen kunnen hierin kennis maken met verschillende beweegactiviteiten. Anneke Holwerda geeft les.

Stimuleren om te gaan bewegen

,,Het bewegen voor de liefhebber is vooral om mensen te stimuleren in beweging te komen”, vertelt Nathalie. ,,Dit kunnen mensen zijn bezig zijn met re-integreren of de inburgering. Of voor mensen die de financiële middelen niet hebben om bij een vereniging aan te sluiten. Dat kan ook zijn omdat je nog niet weet welke sport bij je past.’’ Het gaat niet alleen om bewegen, maar om het samendoen van leuke activiteiten. ,,Sporten, bewegen en gezondheid maakt gelukkig. En vooral, het brengt veel gezelligheid met zich mee.’’

Ontmoetingsplek

De Open Club is voor iedereen, ook als er geen interesse is om te bewegen. Zoals voor een bakje koffie of om een praatje maken met de andere bezoekers. ,,Hiermee willen wij van tennisvereniging Joure een ontmoetingsplek maken van de buurt”. De vereniging blijft wekelijks open op woensdag van 14:00 tot 17:30 tot 25 juli. Neem voor meer informatie contact op met Miks welzijn via het telefoonnummer 0513-414593, vraag naar Nathalie Wijnalda.