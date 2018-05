Smakelijke verhalen

De smaak van het huis, Puur Thijs, Afûk, Zorggroep Hof en Hiem en Zorgbelang Fryslân hebben in het project ‘De smaak te pakken krije’ de handen ineen geslagen en een uniek receptenboek uitgebracht. Zo willen zij ouderen stimuleren om voldoende te eten en professionals informeren over het belang van goede en smakelijke voeding in de zorg. Maandag werd het boek gepresenteerd in zorgcentrum Doniahiem in Sint Nicolaasga.

Het boek Sline yn it ferline biedt een selectie herkenbare en smakelijke recepten die elke oudere nog kent van vroeger. De korte verhalen en anekdotes in de eigen taal roepen herinneringen op aan die eetmomenten van toen en wekken de eetlust op. De recepten zijn smaakgestuurd wat betekent dat ze met enkele kleine aanpassingen in de receptuur voor de oudere weer even lekker smaken als vroeger. Speciaal voor zorgprofessionals en mantelzorgers is er een folder gemaakt met informatie over het signaleren van ondervoeding en tips voor zorgorganisaties en professionals om voeding een vanzelfsprekend onderdeel te maken van de dagelijkse zorg.