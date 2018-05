Hulpgoederen van Joure naar Midden-Oosten

55 paar sokken, 15 dikke dekens en 195 tassen voor schoolspullen gaan vanuit Joure via Montbeliard in Frankrijk op weg naar Syrië. De tassen worden in Montbéliard, tijdens de Europese conferentie van de Doopsgezinden, gevuld met schriften, potloden en pennen.

Op de plek van bestemming worden de tassen, comforters en sokken uitgedeeld aan vluchtelingen. In overleg met lokale hulpinstanties worden de goederen eerlijk over de gezinnen verdeeld, ongeacht ras, geloof of afkomst. De belangrijkste meerwaarde van dit project is dat de vluchtelingen ervaren dat er mensen zijn die speciaal voor hen comforters en andere dingen gemaakt hebben. Dit geeft de vluchtelingen het gevoel niet vergeten te zijn, dat ze er toe doen.

Europese actie

De actie staat niet op zichzelf. Tijdens de voorbereidingen van de MERK (Mennonitische Europeischen Regional Konferenz), de Doopsgezinde Europese conferentie, werd een oproep gedaan om gezamenlijk een container te vullen met hulpgoederen. Zowel in Nederland, als in Frankrijk, Zwitserland en Duitsland gingen mensen aan de slag. Elk land zou 2000 tassen leveren en zoveel mogelijk comforters (warme dekens) en sokken. Hierop ging in de Doopsgezinde kerk in Joure een groep mensen aan de slag. Uiteindelijk gaan er vanuit Nederland 2400 tassen, 133 comforters en 281 paar sokken mee naar Montbéliard. Tijdens workshops op het Europese congres worden nog meer comforters gemaakt en zullen de tassen worden gevuld met gezamenlijk ingekochte schoolspullen. Het benodigde geld hiervoor is met collectes en acties bij elkaar gebracht.

Wereldwijd

De wereldwijde hulporganisatie van de Doopsgezinden, MCC, de Mennonite Central Committee, is de initiator van acties als deze. Vanaf 1920 worden hulpgoederen gezonden naar landen, die getroffen zijn door rampen, oorlog of honger. Naast het sturen van goederen in de vorm van comforters, overlevingspakketten, toilet- en schoolspullen, bouwt MCC met behulp van vrijwilligers huizen, en stuurt het hulpverleners naar de getroffen gebieden. Deze hulpverleners werken in overleg met de locale hulporganisaties om op de juiste plekken ondersteuning te bieden. Hoewel de meeste hulpgoederen nu naar het Midden-Oosten, en het zuidelijke halfrond gaat, kreeg Nederland na de Tweede Wereldoorlog comforters en kleding toegestuurd. Het is mooi om eenzelfde helpende hand nu uit te strekken naar anderen.

Kijk voor meer informatie op de website MCC: mcc.org/search/site/comforters